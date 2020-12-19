聯儲副主席：料美國明年經濟增長4%以上

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，相信美國經濟復甦還有很長的路要走，但不認為美國將遭遇雙底衰退，預期明年美國經濟增長4%以上。

克拉里達表示，聯儲局貨幣政策非常寬鬆，會留意美國經濟發展情況來決定貨幣政策走向。他又說，未來幾個月經濟形勢面臨挑戰，但相信新冠肺炎疫苗研發及接種的相關進展將是非常好的消息，整體感到樂觀，而美國國會出台更多財政政策支持將更加有利經濟。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020