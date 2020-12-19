美股收市：道指跌124點　納指全周漲3%

美股周五(18日)為「四期結算」，3大指數收市向下。道指最多曾跌273點，至尾市跌勢急劇收窄，收報30,179點，跌124點或0.41%；標指收報3,709點，跌13點或0.35%；納指收報12,755點， 跌9點或0.07%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.44%、1.25%、3.05%。

星級分析員Tom Lee預期，美股明年又是強勁的一年，但上半年首先要經歷約10%的回調。他預期標指今年底收於3,800點，明年上半年回落至3,500點，最終於明年底反彈至4,300點。外電調查則顯示，受訪市場策略員給予標指明年平均目標為4,056點。

美國國會議員仍在討論新一輪抗疫紓困刺激方案，周四美股三大股指均創歷史最高收市紀錄。然而美國利普樂金融集團首席市場策略師Ryan Detrick表示，市場情緒有些失控，但我內心有個反對的聲音，也許應該在消息公布時趁機賣出了。

美國總統特朗普周五在社交媒體上宣布「Moderna疫苗以壓倒性優勢獲得批准，將立刻開始分發。」不過美國食品藥品監督管理局(FDA)發言人表示，Moderna的新冠疫苗還沒有獲得授權，緊急使用授權(EUA)還在審核之中。

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