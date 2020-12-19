聯儲局允銀行恢復回購　摩通即宣布300億美元回購計劃

美國聯儲局周五(18日)表示，允許銀行業在壓力測試之後，在明年第一季度有條件地恢復股票回購，但仍然限制派息。股票回購對美國銀行業非常重要，其佔向股東派發總額的7成。

聯儲局指，明年首季，銀行向股東派發的總額將不可超過最近4個季度的平均盈利。

消息公布後，美國以資產計最大的銀行摩根大通隨即宣布，該行董事會授權總值300億美元股份回購。美國銀行股在盤後交易時段全線急升，花旗集團急升5.67%；高盛和摩根大通均上揚近5%；富國銀行則升3.27%。

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