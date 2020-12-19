特朗普再出手向華施壓　美商務部新列60華企入實體清單

商務部表示，針對中芯行動源於中國政府推動「軍民融合」戰略，以及發現其與中國軍工相關實體之間活動的證據。商務部長羅斯(Wilbur Ross)表明，商務部不會允許美國先進技術，用於協助日益好戰的對手建設軍隊。他稱，美國將拒絕發出許可，阻止中芯獲得10納米或以下半導體的先進技術。

至於DJI大疆創新、無錫中德美聯生物技術(AGCU Scientech)、中國科學器材(China National Scientific Instruments and Materials)及Kuang-Chi Group則被指透過濫用基因收集及分析，或以高科技監控，在中國境內縱容大規模侵犯人權行為。

同日，總統特朗普簽署《外國公司問責法》(下稱法案)成法，反映日後華企若前往美國證券交易所上市，將面臨更嚴格審計要求。

法案早前在參、眾議兩院，獲民主、共和兩黨支持下通過。根據法案，若在美國證交所上市的公司未能證明其不受外國政府控制，或上市公司會計監督委員會(PCAOB)無法連續3年對其展開審計，將禁止其證券在當地交易。

中國當局長期以國家安全為由，不願讓海外監管機構核查當地會計師事務所。有中國官員認為美國《外國公司問責法》是以政治打壓華企，屬一項歧視政策。

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