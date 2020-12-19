「疫」下平一半！傳國際航空擬以47.5億收購歐洲航空

外電報道，市傳國際航空(International Consolidated Airlines Group)(簡稱「IAG」)同意斥資5億歐元(約47.5億港元)購買西班牙的歐洲航空(Air Europa)，雙方並已在周四(17日)達成協議，且付款將延伸到2026年。

資料顯示，IAG曾於去年底對歐洲航空提出以10億歐元收購的邀約，但今年以來，經歷新冠肺炎疫情的重挫，全球航空界遭受催性的打擊，多間航空公司都要大舉進行削減航班、裁員及減薪等等的節流措施，面對經濟復甦困難重重，令出價大幅下降50%。

IAG為英國航空(British Airways)和西班牙國家航空(Iberia)合資的航空公司，為歐洲第3大航空公司，總部設在英國。

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