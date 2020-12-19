【銀行4.0】恒生未來分行轉型之旅

金融科技日新月異，銀行步入4.0時代，實體分行到底可以如何配合轉型？恒生銀行引入未來分行概念，不單把數碼技術進一步融入分行設計，更加強焦點在客戶理財需要，引用新科技，例如大數據及人工智能(AI)，為客戶度身制定的個人理財方案。

恒生銀行馬鞍山新港城中心分行糅合數碼技術大變身，格局煥然一新，採用開放式設計，在靠近分行門口位置，設置一幅長達約5米的大型數碼互動幕牆，相當搶鏡。這幅大型數碼互動幕牆到底有甚麼功用？原來包括提供實時金融資訊，例如港股走勢等，還會顯示銀行最新優惠及服務，更能夠感知客戶動態，讓客戶可與幕牆互動，走近幕牆時用手機掃描二維碼，即可獲取更多不同的資訊。

金融市場瞬息萬變，客人面對複雜的市場環境，對理財策劃服務需求隨之增加，往往希望能親身向專家諮詢意見，銀行分行在這方面正正扮演重要角色。恒生為了迎合這趨勢，特意加強聚焦個人理財服務的空間，讓客戶在舒適自在的環境下與客戶經理面談。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡接受訪問時表示，客戶需要理財方案時或會面對複雜問題，尤其需要專家意見，恒生會運用大數據及人工智能(AI)，提升客戶經理為客人制定個人理財方案的能力，希望可以提供更個人化的建議予客戶。

恒生的分行同樣設有eTicketing取票系統，銀行客戶可以自在地坐著大堂的椅子和沙發上輪候櫃檯服務，毋須再排隊。袁妙齡更指出，分行的「Digital Bar」，配備多部平板電腦，讓客戶登入個人e-Banking，加上即場有數碼大使提供支援，客戶可更快辦理基本銀行服務，希望分行將來可以做到無紙化。