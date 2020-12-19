1周10大驚奇：特朗普真的翻盤無望？全球股市兩周後好危？

2020年轉眼間已來到不足兩星期，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！及後會如何呢？未到明年1月20日，也宜作壁上觀吧！

【1、投資者注意！特朗普真的翻盤無望？白宮資深顧問：有一招】

全美周一(14日)舉行總統大選選舉人團投票，意味拜登已成為候任總統。不過，白宮資深顧問米勒表示，大選出現爭議的州可能會出現「另類選舉人」替特朗普投票。

米勒表示，憲法上訂明確定總統大選結果的日子為1月20日，即仍有足夠時間矯正這次錯誤的舞弊選舉結果，證明特朗普才是贏家。他稱，除了原本在各州選舉人團名單中的選舉人之外，在出現選舉爭議的州，將會有一組共和黨團推出的「另類選舉人」(alternate slate of electors)出面投票，也會把他們的投票結果呈交給國會，如此將確保特朗普競選團隊的司法訴求能獲得重視。如果特朗普最終在法院上贏得訴訟的話，這些「另類選舉人團」身份將被確認。

他所指的正是在如喬治亞、威斯康辛與賓州等選舉出現爭議的州，特朗普盟友們會以「另類選舉人」身份投出自己舉辦、非官方的選舉人團投票，之後法院若在這些州判決特朗普翻盤，這些另類選舉人的投票結果應該可以為國會認可。

雖然上述說法被其他媒體否定，但明年1月20日前大局仍混亂是肯定的。

【2、股神巴菲特軍師芒格警告：美國大量印鈔如在玩火】

美國股神巴菲特的軍師、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)本周預計，隨着新冠肺炎疫苗廣泛分發，疫情的影響將變得微不足道，但同時也警告，美國大量印鈔增加赤字如在玩火。

外電報道，芒格近日出席加州理工學院的網上活動指出，電子商務蓬勃發展，處於疫情下的零售商面臨更大壓力。隨着疫苗陸續推出，疫情的影響將在約1年時間內大幅縮小。他預計，未來10年股市回報率將低於過去10年，但股市狂熱情緒雖高，管理及獎勵系統卻跟不上。

對於美國政府的寬鬆量化措施不斷增加赤字，他警告，美國現正處於未知水域，沒有國家像美國現在這樣長期大規模印鈔，卻不會引起麻煩的，這非常接近玩火邊緣。

【3、基金經理減持現金 美股現「賣出訊號」】

除了「股神」軍師外，美國銀行於12月4日至10日進行一項調查顯示，受訪的基金經理正在減持現金，現金水位下降至4%，為2013年5月以來首見。該行認為，投資者對股票、大宗商品等所謂風險資產的看升程度達到2011年2月以來最高，且比特幣躋身交易最密集的資產類別之中，加上現金敞口下降，令該行認為已對美股給予「賣出」訊號，呼籲散戶散場。

美銀策略師Michael Hartnett指出，由於疫苗希望引發強烈的買入交易，投資者情緒樂觀。不過，投資者面臨困境，到底要採取防禦措施，還是繼續押注反彈持有到明年。根據該行數據，基金經理人對整體市況非常樂觀，達到2018年初以來最高，而對沖基金的股票敞口仍保持在43%的水平。

該行表示，現金水平下降和樂觀的增長前景表明，早期經濟正在復甦，類似於在2008年金融危機和網絡泡沫之後，復甦的預期在速度和幅度上都超過了先前的衰退。

在減少現金之際，基金經理們湧向價值股、新興市場、英國、銀行股和非必需消費品股，減少了對美國、醫療保健股票以及債券的敞口。在接受調查的投資者中，有42%受訪者預計疫苗將在2021年第2季提振經濟增長，而預測收益率曲線會更陡峭的人數比例達到創紀錄的76%。

【4、對沖基金好勇猛 投資者要小心1月5日】

除了美銀的調查外，隨着疫苗面世與經濟展望漸趨樂觀，對沖基金自今年下半年期股票淨風險已偏離歷史平均值，研究機構Evercore認為，高風險水位及參議院掌權不確定性將給予對沖基金更多拋售的動機，屆時向好趨勢可能會逆轉，短期內股市下跌空間可能大於上漲空間。

據Evercore統計，對沖基金的美股淨風險在2020年下半年急升。「淨風險」是指以股票好倉比例減去淡倉比例的數值。目前對沖基金的淨風險為51%，較6月的48%為高，意味大多數對沖基金都看好股市。

然而，往績顯示，對沖基金的51%淨風險水平是高於歷史平均值，對投資者而言，較謹慎的做法是盡早減持股票，因這往往預示跌市快到，尤其是美國政局下一戰場是明年1月5日的喬治亞州參議院補選。

【5、著名「技術分析」專家也話：小心兩周後冧市】

除了上述的「基本分析」外，美國著名「技術分析」專家認為，標指將在兩周內上漲5%左右，惟明年上半年可能遭遇重挫，跌幅介乎5至11%。

自創「開發市場時機指標」的美國技術分析大師Tom DeMark警告，股市年底大漲可能代表形成頂部，根據其預估模型，標指在2021年上半年可能會有一個大幅回調，補充股市回跌不是因為「聰明錢」沽貨，而是因為最後的買家感到疲乏而不再買入。

【6、就業嚴峻！亞太近億人陷「窮忙族」】

事實上，與股市完全相反，全球日子並不好過！疫情造成亞太地區今年流失8,100萬個工作機會，亞太勞動貧困人口(每天生活費低於1.9美元或約15港元)在2020年達到9,400萬至9,800萬。

國際勞工組織(ILO)發布「2020亞太地區就業和社會展望：度過危機朝向一個以人為本的工作未來」報告指出，疫情影響亞太地區工作機會，且這場危機的影響深遠，數百萬勞工的工時減少、甚至無法工作。整體而言，與疫情前的狀況相比，亞太勞工工時在今年第2季減少15.2%，第3季減少10.7%，估計今年亞太地區失業率將在5.2至5.7%之間。

報告又提到，亞太地區大多數國家女性工作時間和就業率的下降幅度都高於男性，女性比男性更可能因疫情而受害，青年(15到24歲)尤其受到工時減少和失業的影響。由於有薪工時減少，令收入中位數下降，2020年首3季亞太地區勞工收入預計下降10%，相當於損失3%的生產總值(GDP)，繼而增加工作貧困階級的人數。

報告初步估計，2020年將新增2,200萬至2,500萬「窮忙族(working poor)」，將使亞太地區在職貧困的人口(每天生活費低於1.9美元)在2020年達到9,400萬至9,800萬。回看2019年亞太地區就業者共19億人，8,700萬人失業，非勞動力有13億人。

【7、全球一體化瓦解？區域化已開始了...】

就業市場因疫情而變，亦改寫全球貿易形勢，讓亞太區企業對於「區域經貿」倚賴更深，根據《滙豐商貿領航大調查》，受訪的亞太區企業中71%選擇在區域內活動，比重高於去年的67%。

調查指出，中國已取代美國成為亞太地區企業最重要的市場，其中18%的企業優先考慮中國，16%的企業優先考慮美國。同時，多數企業的信心受疫情影響大幅下降，僅60%亞太地區企業預計未來1年的收入將增長，比重低於2019年的77%。

在經營策略部分，亞太地區企業將採用的首3大經營策略為提高產品和服務質量(40%)、開拓新市場(38%)及降低成本(37%)。不過，降低成本不代表減少投資，近2/3受訪亞太企業表示，將增加在銷售和營銷方面的投資，同時致力於改善現金流和資本管理。

滙豐集團亞太區工商業務主管Stuart Tait表示，區域內的貿易活動已佔整個亞洲貿易總額的60%，亞洲一體化不僅將增強亞太地區在全球貿易體系中的地位，還將推動下一輪的全球經濟增長。

另外，這波疫情還促使各地企業重新思考供應鏈調整，其中，亞太區企業尤其關注供應商的穩定性，例如是否有受到關稅或制裁的風險、不斷上升的成本，以及供應商與客戶之間的實際距離。

滙豐表示，亞太地區企業已實現供應鏈分散化，以與更多的供應商合作、根據各國政府對疫情的處理方式選擇供應商、並加大了對於技術的利用。調查指出，企業期待透過供應鏈調整帶來更多益處，包括降低成本(39%)、提高市場推廣速度(33%)，以及降低供應鏈合作夥伴面臨的意外風險(33%)。

【8、全球大維革！網購不會回頭了】

除了貿易區域化外，網購也不會回頭了！受疫情肆虐，今年全球多國不是實施封鎖措施，就是要求民眾進行社交隔離，帶動目前年終假日的網購熱潮更火熱。

根據麥肯錫發布的一份調查顯示，37%受訪者聲稱有意在今年年終假期增加網購支出，僅有10%擴大實體店消費。這項調查在今年9月進行，接受訪問的消費者有3,500人，遍布於美國、英國、中國、德國與法國。

自從這項調查完成後，疫情又再次捲土重來，導致英國、德國與其他歐洲多國再次實施封鎖措施。因此，麥肯錫預測這些國家的消費者很可能重回網上採購，意味較調查時更進取。該公司又發現，基於安全與不確定性的考慮，今年消費者的網購模式也與往年不同。

麥肯錫指出，在今年的年終假日，許多消費者多轉向高人氣的應用程式與網站進行採購，而且他們多利用網絡下單、實體店取貨的方式來確保購物安全與便利。由於擔心供應鏈可能受到干擾，消費者也傾向提早採購，避免貨品抵達的時間受到延誤。

事實上，根據多家電商提供的數據顯示，11月網絡銷售報捷。例如阿里巴巴與京東在「雙十一」就創造約1,150億美元的銷售新高紀錄。至於東南亞的Lazada電商網站在該購物節開鑼的第1個小時，銷售額也急增到逾1億美元，其母公司是阿里巴巴。至於美國「黑色星期五」的網上銷售也暴增近21%至90億美元的紀錄高位，之後的「網購星期一」銷售額更勁升到108億美元。

分析認為，網購已成為主流趨勢，傳統零售商已加大對網上管道的營運，預期明年網購熱潮仍持續，也促使零售業透過投資、收購及與網上市集合作，增加網上平台活躍度。

【9、中芯內部爆衝突 半導體產業凍過水？】

網上流傳一份梁孟松致中芯董事會的繁體中文信函(梁是台灣人)，就決議任命蔣尚義再次加入董事會抒發己見，指董事長周子學上周三告知他「蔣先生」即將出任副董事長，事前蒙在鼓裏，對此「感到十分錯愕與不解......深深的感到已經不再被尊重與不被信任」，更謂「你們應該不再需要我在此續公司的前景打拼(拚)奮鬥了......我可以暫時安心的休息片刻」。

蔣尚義首次加盟中芯只是獨立非執行董事，現在成為執行董事兼副董事長，顯然是升格。據報梁稱，「董事會和股東會通過蔣先生提名任職之後，我將正式提出辭呈，但是公司應該對我這3年多的貢獻給予全面公正的評價」！梁的信件沒提過「蔣尚義」3字。

梁孟松請辭的消息非常轟動，事關他2017年檔中芯後，用了不夠1年時間便帶領肩負中國晶片供應自主重任的中芯成功於14納米製程取得突破。

中芯從28納米製程跨過一代製程量產14納米製程還不是最重要，而是14納米乃中芯首個採用FinFET(鰭式場效電晶體)晶片運算元件架構的製程。這個與中芯前代製程不同的架構乃梁的「師傅」、台積電前技術長胡正明所發明，台積電預計2022年量產的3納米製程也是沿用FinFET，換言之，梁令中芯有希望殺入最尖端的晶片製程。

網傳的梁氏信函又提到，中芯面臨美國種種打壓，嚴重威脅先進工藝之發展，而他效力中芯3年多「幾乎從未休假」，完成了從28納米到7納米共5代製程的開發，7納米之開發也「已經完成」，可於明年4月試產。5納米及3納米最關鍵、最艱鉅的「8大項技術」亦已「有序展開」，極紫外光(EUV)光刻機一到手便可進入全面開發階段。

梁孟松會否離開中芯仍是未知之數。招商證券國際分析師陳永豪認為，就算梁真的離開，應該也不太可能令研發團隊散掉，闖先進製程的前景仍存有很大不確定性，畢竟梁是中芯縮短與國際先進同行技術落差的重要推手。儘管蔣尚義曾言在中芯較容易實現他對先進封裝的抱負，這並不能完全取代更的先進製程。

撇開人事變動單看業務，陳氏認為，8吋晶圓代工產能不足的情況應該至少持續到明年上半年，對中芯明年盈利增長是頗強的推動力，因為8吋晶圓代工是中芯較賺錢的業務。

【10、梁孟松有幾猛？中芯創立20年來多番風雨】

驚傳辭職的梁孟松，他11年前離開台積電後跳槽南韓三星電子，三星晶片工藝突飛猛進，甚至一度在16納米製程超越台積電，迄今仍是台積電心腹大患。梁氏當年被台積電懷疑洩露技術而控告，被判不得再到三星上班。這一切，據報源於他不甘人後。

坊間流傳梁氏過檔三星與其韓裔妻子有關，而台媒當年則報道，其出走是因為不滿公司升遷安排。蔣尚義2006年從台積電退休時，因公司研發組織龐大，擬設2名研發副總分擔重負，怎料梁氏卻無被委為研發副總。蔣氏後來拆局指，梁氏技術高超，可是視野不夠。

他後來與台積電對簿公堂時提及在公司遭「冷凍」，8個月時間只能做些瑣碎事務，「憑我的資歷要我去一個不能發揮的單位」、「感到被欺騙、被侮辱，高層完全不重視我」

。

不過，台積電方面當時反駁，其實時任董事長張忠謀另有盤算，讓梁氏打理「超越摩爾定律計劃」，深耕更多成熟製程的工藝。可是，據報梁氏覺得計劃只是統合落後技術，形同「燉冬菇」。台積電前法務長方淑華慨嘆梁「就是有種執念，覺得要做最先進的技術，才算重用」。台媒指出，台積電現任總裁魏哲家就是因為在該計劃做得好，而獲張忠謀終極交棒。

其實，中芯創立20年來多番風雨。綜合內媒報道，張汝京當年，因不滿收購其公司的台積電無如他所願赴內地設廠，結果他離開台灣赴內地創辦中芯。另方面，中芯與台積電之間有知識產權爭拗，雙方雖然和解，但卻間接令張氏2009年離開中芯。怎料，張氏離任後僅2年，中芯的台籍首席執行官王寧國在股東周年大會亦被踢出董事局，並於半個月後離職，事件據傳與內地出身及獲大股東支持的營運長楊士寧有派閥鬥爭有關。

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