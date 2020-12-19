致富智庫：書到用時方恨少！創業過來人分享要讀呢啲...

經營一盤生意，除了要考慮商業模式，擁有資金及懂管理之外，原來還需要用到不少其他技能！很多企業家回看自己當初創業和經營過程，不斷遇到一些棘手情況，才發現自己沒有接受過相應訓練，只有邊碰釘邊學，故不少企業家都感嘆道，有些技能如果當年在大學就已掌握，創業和經營必定會事半功倍。有甚麼技能是這些過來人最抱憾讀書時無學到，今時又希望進修「補數」呢？

【學識睇報表】

從事成衣貿易的HKwear老闆吳子聰對本網表示，在他經營生意的過程中，曾經讀過一些短期課程，當中有一些是由本港心理學界名人舉辦的自我激勵課程：一些公司管理層、老闆聚在一起，聽講座，在工作坊玩處境遊戲，試圖解決做生意上的困難。

惟他覺得這些課程實用性不大。文科出身的他反而覺得財務和會計技巧十分重要，「因為如果唔識睇財務報表，會搵唔出生意出現甚麼問題」。雖然他對最終沒有返回校園修讀會計課程帶點遺憾，但就幸好聘請到一名很好的會計人員幫助他。

【讀EMBA擴人脈】

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍表示，老闆要進修，在今時今日「一啲唔出奇」。因為讀書時代，「尤其學士學位以前，都係理論為主，到面對真實事件時，先發現唔係嗰回事。」至於老闆要讀甚麼？首先要看他自己缺乏哪些基本技能。

不過如果應用在一般香港的創業和管理來說，她會推薦MBA(工商管理碩士)，尤其老闆或公司高級管理層，更加可以報讀EMBA(行政人員工商管理碩士)。入面會有一些個案研究、小組工作，比較接近現實環境。而且，尤其EMBA都是背景相似的高級管理人員或公司創辦人修讀，不少人會為了擴大生意人脈去讀這些課程。在學習技巧之餘，或者可與同學發掘到新的商機。然而，她認為，生意環境千變萬化，一些技巧未必可以在課堂上學習得到。例如談判技巧，坊間很少會專門舉辦這種課程，她覺得談判往往跟個人質素和心態有關，未必需要透過讀書來學習。

【編寫電腦程式】

美國網上穆斯林藝術和家居裝飾交易平台Modern Muslim Market，其創辦人Savannah Enright縱使2007年在當地著名的設計學院取得設計和管理的商科學位，又在2013年於另一所學院取得工商管理碩士學位，惟她很遺憾讀書時沒學過編寫電腦程式，因為現在她的網站經常需要小修小改，若她自己有電腦編程的技能，就不用一直聘請專人來處理一些非常容易解決的問題。

【交易談判、起草協議技巧】

至於外國的老闆，又會覺得自己缺乏甚麼？外媒就曾經訪問過一些個案。其中，總部設於哥斯達黎加的Namu Travel Group創辦人Casey Halloran，他1990年代大學畢業，取得工商管理學位，他滿以為該學位可以讓他從事任何類型生意。可是，當年他決定創辦一家主營南美路線的旅行集團時，很快他就發現自己缺少了一些有關交易結構、基本談判，以及如何草擬雙贏的交易協議的知識，令他在談判和起草各種協議條款時力不從心。他發現，無論跟旅行社、酒店、供應商，以至員工簽立合約，都涉及相關技巧。

【創意寫作】

加州商務電話解決方案公司聯合創辦人兼行政總裁Dennis Vu於8年前在當地取得MBA學位，他說若當年有修讀創意寫作便好了。他目前的工作約有一半時間都花在寫作上，包括發給用戶或潛在投資者的電郵，以及網誌文章等。若能掌握創意寫作技巧，寫出更簡潔、更有說服力的文字，今時工作會更輕鬆。

【管理心理學】

同樣於1990年代大學畢業的David Shove-Brown，是位於美國首都華盛頓的建築師行3877 Design的聯合話事人，當年他取得建築學位，還同時選修了幾科一般心理學課程。與很多老闆一樣，人事管理是他工作的重要部分，然而他覺得，在處理或防止職場衝突上仍然做得不夠好。心想如果自己上過那些教授如何充分利用人才、如何解決職場衝突的管理心理學課程便好了。

【消費者心理學】

經營網上教育機構Test Prep Nerds的Kristine Thorndyke，在美國大學取得市場營銷學位，現時經營教育機構專門教人如何準備考試，網站主要靠她撰寫的文章作招徠。她渴望自己以前上過一些與消費者購買行為有關的心理學課程，那便可寫出吸引點擊率並提升生意的好文章。她認為類似課程會有助更好地了解影響決策的方式，及如何更好地了解客戶在瀏覽網站或考慮購買產品時的想法和心態。

一些企業家則認為，學院裏任何課程都無法真正幫助他們為經營公司做好準備。例如從事銷售的美國商人Bret Bonnet，他2003年大學畢業，但說希望自己當年完全跳過大學階段，高中畢業就直接開始創業。雖然他在大學上過許多商科課程，但發展業務所需的大部分知識其實全來自工作經驗。

做生意因時制宜，且各個老闆的出身和背景不同，需要不同技能是無可厚非。合眾人事顧問總經理蘇偉忠指，尤其新世代的轉變，管理新一代的員工亦與以往不同。

他認同EMBA課程實用，亦可為做生意增加人脈，而坊間一些學會、商會等亦會舉辦一些聚餐講座或1至2小時的課程，邀請業內老行尊主講，多少解決市場上老闆對進修的需求。

不過，他指若論教授做生意技巧的課程，首推內地所辦的最五花八門，因內地很多年輕人都希望透過網上推廣產品或服務來創業。不過，這些內地課程質素參差，他建議最好先調查課程的口碑，才決定選讀。

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