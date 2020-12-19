中證監方星海：要適度加快發展金融衍生品市場

中國證監會副主席方星海今(19日)在2020年第16屆中國(深圳)國際期貨大會上表示，內地金融期貨期權市場目前仍處發展初期，遠遠不能滿足市場參與者日益增加的風險管理需求，亦遠遠未能適應國內實體經濟發展和金融改革創新的新形勢和新要求，有必要適度加快發展金融衍生品市場。

他表示，今年期貨市場主體供給取得突破，首家外資全資控股期貨公司誕生，多年未有的新設期貨公司已獲批，新設期貨交易所工作亦已進入尾聲，商品指數公司即將開業，商業銀行、保險機構已獲准參與國債期貨市場；未來將繼續支持期貨公司以多種方式增加資本金，為機構創新轉型提供資本支撐。

他強調，下一步中證監將進一步破除國有企業、金融機構參與期貨市場交易的體制機制障礙，推動更多國企、上市公司等實體企業，以及商業銀行、保險機構、基本養老基金及企業年金等長期資金利用期貨市場管理風險，優化期貨市場投資者結構。

方指出，要繼續推動新品種上市，如生豬期貨將於1月8日上市，另必須加快推進天然氣、成品油、花生及30年國債期貨期權等品種上市的工作，加快商品指數和商品指數期貨市場權品種研發和上市，支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品，研究推出碳排放權期貨，冀可於2030年實現碳達峰和2060年實現碳中和。

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