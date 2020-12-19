中國經濟今明兩年增速料達5%　 韓文秀：日子未必好過！

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀稱，在數據上看，因今年基數降低，明年內地經濟增速或會較高，今明兩年經濟增速平均在5%左右，但他坦言，市民日子未必好過，經濟發展仍面臨較多內外部的不確定性。

另外，他表示，近年集成電路、電動汽車及新能源等新興產業出現部分爛尾工程，反映一些地方及投資者不懂得這些產業的發展規律和風險特徵，故需要加強統一規劃及宏觀指導，避免盲目投資及重複建設。

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