Nike季賺近百億　靠兩大板斧...

全球最大體育用品公司Nike於周五(18日)美股收市後公布截至11月30日止上季業績，純利12.5億美元(約97.5億港元)，增長12%，每股賺78美仙，好過預期的68美仙，期內收入升9%至112.4億美元，亦勝預期的105.6億美元。

Nike指出，旗艦品牌的數碼收入上季按年跳升84%，連續3季增長約80%。此外，大中華收入按年增長24%，拋離北美洲的1%增幅，其中400萬名新客戶上月在內地「雙11購物節」購買Nike產品，而該日單日帶來逾5億美元收入貢獻。

在疫症爆發前，Nike已透過網站及專門店，加強對消費者的直銷模式。Nike行政總裁John Donahoe表示，最新業績顯示公司的策略成功，並相信消費者網購的趨勢是永久的，亦對疫苗的影響感到樂觀。

Nike周五股價收市跌2.29%至137.28美元，但在市後交易時段急彈逾5%。

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