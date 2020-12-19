聯儲局添新理事　特朗普繼續發揮影響力

經濟學家沃勒周五(18日)正式宣誓成為新一位聯儲局理事，任期至2030年1月，他是美國總統特朗普任內第5位成功安插的理事，該局理事會7個席位中，目前僅布雷納德由前總統奧巴馬提名，另一席位依然懸空。

沃勒之前為聖路易斯聯儲銀行的研究主任，今年他以該行身份參與聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，制訂貨幣政策，而他的提名本月3日在參議院以48票贊成對47票反對，通過確認程序。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020