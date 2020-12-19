與英特爾分手？微軟傳自行設計個人電腦及伺服器晶片

外電報道，微軟計劃自行為旗下Surface筆記簿電腦及伺服器設計晶片，這是繼蘋果公司(Apple Inc.)1個月前開始銷售使用自家開發晶片M1的個人電腦後，英特爾或再失去一個重要客戶。

據悉，微軟的新晶片是建基於英國晶片設計商ARM的技術之上。微軟發言人表示，公司會繼續在設計、生產及工具的範疇上，投資本身的技術能力，同時會加強與不同晶片供應商的合作。

眾所周知，英特爾與微軟的長期合作關係，令英特爾成為以視窗(Windows)作業系統的個人電腦主要處理器供應商，被界業稱為「Wintel」壟斷。

資料顯示，截至9月底止季度，英特爾的個人電腦晶片收入約98.5億美元，而包括銷售伺服務晶片的數據中心部門收入為59.1億美元。

受消息拖累，英特爾股價周五(18日)重挫6.3%，收報47.46美元。

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