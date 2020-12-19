10月對華貿易暴跌99%　北韓經濟今年恐勁縮10%

新冠肺炎爆發後，北韓為控制病毒流入，實施嚴格封鎖措施，惟這打擊對中國的貿易和旅遊收益，加劇了當地的經濟危機。

至8月，北韓進一步收緊邊境貿易和人口流動限制，以阻止疫情散播，導致入口運輸延誤，走私活動亦告減少。據中國海關數字顯示，今年與北韓的貿易銳減75%，10月份的數字更暴跌99%，至不足170萬美元(約1,326萬港元)，當中從中國入口只有20.5萬美元。

南韓國會議員引述情報部門人員指出，11月份北韓當局在邊境的惠山市，發現流入了一批未經消毒的外幣，該市因此被勒令封鎖。他們又指，近數周，北韓的基本食品如糖和調味料價格急升3倍。

至於北韓圜匯價今年則兩度急升，最近兌美元升值約20%，可能與當地採取干預手段，嚴厲限制使用美元及人民幣有關。

首爾大學經濟教授Kim Byung-yeon估計北韓經濟今年或勁縮10%，惡劣程度可與上世紀90年代相提並論。據南韓央行數字顯示，北韓在1992年當地爆發大饑荒前一年，經濟曾大幅萎縮7.1%。

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