無懼打壓 美國中資IPO今年集資逾900億 6年最勁

儘管中美關係緊張，但中國內地企業依然熱衷赴美上市。據Renaissance Capital統計顯示，截至本月17日為止，30家中資企業在美國已進行首次公開招股(IPO)，合共集資117億美元(約912億港元)，僅次於2014年的257億美元，當年大部分集資額來自阿里巴巴。

Renaissance Capital指出，今年美國主要中資IPO包括陸金所及貝殼找房，集資額均打入美國今年10大IPO之列，其他較大隻IPO還有小鵬汽車、理想汽車、以及美國最大零售商沃爾瑪入股的達達集團。

不過，回顧過去一年，中資企業前往美國上市並非一帆風順。在疫情爆發初期，市場動盪及跨境活動放緩，加上上市1年的瑞幸咖啡4月爆出帳目醜聞，股份今夏已被納斯達克除牌，一度令中資企業在美國上市的步伐放慢。此外，除貿易戰憂慮持續外，美國總統特朗普先後出招，試圖阻止美國投資者於中資企業。

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