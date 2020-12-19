中國鋼鐵工業協會副會長：鐵礦石價格將呈下降趨勢

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍周六(19日)在上海一個會議上表示，展望2021年，隨着市場對鐵礦石炒作預期的消化和實際兌現，鐵礦石價格將呈現下降趨勢。

駱鐵軍表示，焦煤及鐵礦石價格高企雖然推高鋼鐵價格，但同時大大降低鋼鐵商的利潤。他認為，近期鐵礦石上漲存在不健康因素，資本炒作現象明顯，認為鐵礦石應該是供需均衡定價，要從多路徑增加鐵礦供給，並呼籲建立新的鐵礦石定價機制，完善期貨市場規則並加強監管。

駱鐵軍的預測與內地研究機構Mysteel日前的報告不謀而合，後者料鐵礦石現貨價格於明年首季見頂，估計明年全年平均價格介乎每噸110至120美元，今年則介乎109至110美元。

受中國需求強勁，加上巴西礦商淡水河谷(Vale)調低今年產量預測，刺激鐵礦石價格近期顯著攀升，周五升至逾160美元的9年新高。大連鐵礦石期貨周五亦曾大漲逾6%至1,076元人民幣，創該期貨2013年推出以來新高。

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