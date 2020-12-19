美國聖誕裝飾品被搶購一空 原因係...

儘管美國新冠肺炎依然肆虐，但無礙當地聖誕節慶祝氣氛，大型零售商沃爾瑪、Costco及At Home Group所售賣的聖誕裝飾產品早被搶購一空。

居住在艾奧瓦州的科技銷售行政人員Angie Rojas-Lindsey表示，她上月初染疫休養期間無事可做，便打算盡情布置家居，惟要到多家店舖才尋獲希望購買的聖誕裝飾產品，甚至要求員工拆掉並讓出店舖的裝飾品。

沃爾瑪發言人稱，公司的買手一年前採購聖誕裝飾品時，落單數量的確較之前一年為多，惟今年需求多過其原先估計及去年水平。

不過，有業界人士指出，除了需求出乎意料強勁外，更大原因可能是零售商今年初當疫情爆發後，大幅削減訂單所致。Costco財務主管Richard Galanti最近在業績分析員會議上透露，很多地區的聖誕包裝紙及飾品已沽清，並承認按今年較早前的消費趨勢，增加了「基本家居產品」的庫存，同時減少採購裝飾產品。

經營逾200家大型店舖的At Home Group行政總裁Lee Bird承認，今年春天當店舖暫停營業期間，決定削減節日相關產品的訂單15%。不過，他表示，整體上現時斷貨情況或有助盈利表現，因為不用如去年般最後要減價促銷。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020