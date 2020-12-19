「鱷王」兒子車禍喪生　任職橋水項目經理

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金公司橋水(Bridgewater)創辦人達利奧的發言人證實，達利奧的42歲兒子Devon周四(17日)於車禍中喪生。

據報，當時一輛奧迪(Audi)撞入商場內的電訊商Verizon店舖並著火燃燒。

根據的Devon在LinkedIn的資料，他任職橋水項目經理，並擔任達利奧基金會的董事。

達利奧在Twitter表示，正與家人哀悼中及處理後事，暫時不希望與外界交流。

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