「鱷王」兒子車禍喪生 任職橋水項目經理
2020年12月19日 22:02
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達利奧（Getty Images圖片）
有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金公司橋水(Bridgewater)創辦人達利奧的發言人證實，達利奧的42歲兒子Devon周四(17日)於車禍中喪生。
據報，當時一輛奧迪(Audi)撞入商場內的電訊商Verizon店舖並著火燃燒。
根據的Devon在LinkedIn的資料，他任職橋水項目經理，並擔任達利奧基金會的董事。
達利奧在Twitter表示，正與家人哀悼中及處理後事，暫時不希望與外界交流。
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