新興市場大逆轉！單月吸資1.1萬億　邊個股市追入贏面大？

新興市場今年走勢如過山車，隨着各國「放水」救經濟，令市況呈「V形」反彈，外國投資者亦迅速地重新入市。據國際金融協會(IIF)數字顯示，11月份流入新興市場的外國資金加速至1,450億美元(約1.13萬億港元)，而過去一個月，新興市場債券及股票分別錄得近370億及400億美元外資流入。

反觀，今年3月疫情爆發後，新興市場股債市場走資逾950億美元，連同隨後3個月，合共流出資金達2,430美億元。

IIF經濟學家Jonathan Fortum認為，新興市場走資整體上已告一段落，資金流入前景繼續樂觀。他預期第4季流入新興市場資產的規模，將是2013年首季，即聯儲局警告「收水」前一季以來最勁。

事實上，不少市場人士預期資金明年繼續流入新興市場，原因是新興市場股票，無論往績或相對上，現時估值均較發達國家市場吸引，亦受惠疫苗較預期提早面世，有助提振經濟，以及全球央行推行寬鬆政策。

East Capital合夥人Jacob Grapengiesser指出，明年經濟增長方面，中國和印度明顯跑出，旅遊業預期復甦將尤其使土耳其、希臘、泰國及馬來西亞受惠。此外，油價上升將有利俄羅斯及巴西，兩地股市以美元計今年仍跌18%及22%，跑輸整體新興市場的逾14%升幅。

不過，霸菱新興市場企業債券主管Omotunde Lawal警告，最近新興市場升勢主要是資金追逐孳息所致，而疫情結束的樂觀情緒亦可能很快結束。他指出，市場憧憬明年增長加快，但實際原因是基數低，尚未能回復正常。

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