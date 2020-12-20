陳鳳珠：資金仍充裕　料恒指繼續炒股不炒市

市場憂慮內地或加強網絡平台反壟斷，科技股出現調整壓力，拖累大市回落，恒指曾失守早前的26,200點支持位。雖然今年尚未見到粉飾櫥窗活動，惟本港資金仍然充裕，估計資金繼續炒股不炒市。另外，內地亦持續向市場釋放資金，加上經濟數據普遍做好，估計會為股市帶來支持。

日前內地表示互聯網龍頭企業擁有財力、資源及技術，應在科技創新上有更多作為，而中央政治局會議提到明年將強化反壟斷和防止資本無序擴張，並要擴大內需戰略，強化科技戰略支持。近期內地持續強調反壟斷，惟預期龍頭企業的地位難以取代，且行業加強監管將有利未來發展，因此仍看好科技股前景，相信內地將積極推動「互聯網+」的發展，但同時要制定更多政策及監管，以確保互聯網及其他產業鏈的長遠發展健康。

至於內地的11月數據顯示經濟逐步回穩，11月社會消費品零售總額按年增5%，略遜市場預期；11月工業增加值按年升7%；首11個月全國固定資產投資按年增2.6%，兩項數據均符合市場預期。由於內地的經濟保持恢復趨勢，而「六穩」、「六保」的落實取得成效，相信未來內地的經濟增長將會加快。

其中內地積極推動內需以支持經濟增長，今年以來推出各項政策支持汽車行業發展。中汽協表示11月份汽車銷量按年增12.6%至277萬輛，當中新能源汽車銷量按年升104.9%至20萬輛，顯示新能源汽車銷情理想，估計未來佔比將逐步提升。工業和信息化部表示近4個月內地新能源汽車下鄉銷量已超過18萬輛，預期政策效果顯現。

不過，近期內房行業則受政策調控憂慮導致股價表現較弱，而國統局初步測算，11月份內地4個一線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.9%，按月則漲0.2%，按年及按月升幅均收窄。至於二線城市的新建商品住宅銷售價格按年漲4.2%，環比亦升0.1%，漲幅與10月比較分別收窄及相同。由此可見，內地的樓市價格持續上升，惟升幅逐步收窄，料內地房地產市場穩步健康發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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