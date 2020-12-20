曜熊理財：料未來行業基金以科技為主

美國聯儲局將基準利率維持在0%至0.25%的區間不變，符合市場的普遍預期，並將繼續每月至少購買1,200億美元債券，直至就業及價格穩定目標取得實質性進一步進展為止。同時，美聯儲預計，2020年美國GDP萎縮幅度將小於今年9月的預測，2021年及2022年的增速將高於今年9月時預測。

本次股票市場反彈主要由科技股帶領，傳統股票如銀行股卻遠遠落後，但最近一段時間傳統股的反彈又回來了，如果欲以行業主題基金來投資可行嗎？行業主題基金主要投資於某一行業內股票的基金，如醫藥行業、消費行業、科技及金融等，最重要是先準確預測將會上漲的行業，繼而買入相應的行業主題基金，才能獲得不錯的回報。

無可否認的是，選擇行業主題基金，對投資者的行業把握能力、應變能力要求很高，選擇了合適的行業、瞄準相應的行業基金，確實能為投資者帶來不錯的回報，反之，其收益可能落後大市。

只有在大牛市，各行業行情同樣看好的年份，才不用操心行業輪動現象，但這種機會不多，今年則以科技基金表現最好，金融行業基金則落後大市，預計未來科技基金仍會跑先行業基金。

即使是正在上漲的行業，不同基金表現呈明顯的分別。另外，也得承認一個事實，若不花費大量時間和精力進行深入研究，很難把握哪個行業將會領先。如果用行業基金來追蹤，很多時候都是要追著輪動的行業後面跑，頻繁跟著行業輪動來切換行業基金的投資分布，投資成本也不一定低。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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