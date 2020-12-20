陳樂怡：生科B股將納入港股通憧憬　短線可吼呢2隻股份...

臨近年底，投資者入市意欲偏弱，港股通南向資金流入放慢，港股後市維持拉鋸格局，預期於26,000點之上徘徊。後市焦點在於中央經濟工作會議。由於2020年為十四五規劃開局之年，備受市場注視，關注有關中國雙循環路線，以及貨幣政策正常化的表述。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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