陳樂怡：生科B股將納入港股通憧憬 短線可吼呢2隻股份...
2020年12月20日 08:30
東網電視更多新聞短片
臨近年底，投資者入市意欲偏弱，港股通南向資金流入放慢，港股後市維持拉鋸格局，預期於26,000點之上徘徊。後市焦點在於中央經濟工作會議。由於2020年為十四五規劃開局之年，備受市場注視，關注有關中國雙循環路線，以及貨幣政策正常化的表述。
美國聯儲局在議息會議後宣布維持利率不變，利率介乎0至0.25厘，符合市場預期。聯儲局又承諾維持買債計劃，直至經濟復甦有顯著進展。美匯指數繼續走弱，一度跌穿90關口，推動商品市場升勢。另外，美國經濟刺激方案取進展，兩黨談判態度趨向積極。紓困方案若可通過，將為經濟帶來提振作用，利好對宏觀經濟敏感的銅價，建議投資者關注銅業務比重較大的江西銅(00358)、紫金(02899)。另外，鈷為新能源汽車的主要原料，投資者亦可留意洛鉬(03993)。
帶量採購的憂慮逐步消化，加上醫保目錄談判結束，有傳降價幅度低過預期，帶動資金重新流入醫藥板塊。藥企、醫療器械及醫藥研發服務供應商均見反彈。另一方面，港交所11月底時公布，已納入恒生綜合指數的B股生科股，合資格股份預計1個月後將納入港股通。B股納入港股通的憧憬，料會吸引資金作短線炒作，建議投資者關注相關股份包括康方生物(09926)及啟明醫療(02500)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020