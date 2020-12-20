鄺紫珊：美元弱勢　加速資金回流新興市場

美國及歐洲的新冠疫情仍然嚴峻，雖然疫苗實施接種時間很快敲定，消息本是利好，但受多項不確定性因素影響，讓全球股市處於上落格局，包括美國兩黨就紓困方案談判未達成共識、英國脫歐談判問題等均引發市場對經濟復甦前景的憂慮。

根據最近1星期的基金淨流量顯示，整體股票型資金淨流入182.8億美元，其中主要流入全球及美國股票型ETF，分別淨流入93.9億與45.4億美元。至於亞太股票型ETF近星期的資金淨流入為24.2億美元，新興市場及歐洲股票型ETF近星期的資金分別淨流入為18.1億及12.9億美元，而中國股票型ETF近週資金淨流入1.8億。

全球金融市場正注視於疫苗進展與政策方向，由於美國財政刺激方案的談判及英國脫歐後貿易協議談判仍無法達成共識，讓市場樂觀情緒降溫，幸好各國政府意識到疫情對經濟影響仍然存在，故各國央行仍繼續推出支援經濟政策，包括：歐盟批准1.8萬億歐元刺激方案、歐洲央行宣布擴大購債規模5,000億歐元、日本政府宣布73.6萬億日圓(約7,080億美元)的經濟振興政策。

展望年底至明年第1季，隨着各國民眾開始注射疫苗，將可帶動全球經濟從復甦期進入穩健增長的階段，加上全球央行將維持低利率寬鬆，而拜登上台其新政策與中國有關的政策題材將不會太激進，這可有助全球風險性資產朝正向發展，其中美元弱勢，將加速資金回流新興市場，尤其是新興亞洲企業在相較全球成熟市場具備優勢，好像網絡發展、健康醫療、新能源及消費產業等企業財報都有不錯的表現，產業的加速整合將可為行業加強競爭優勢及提供大量的增長機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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