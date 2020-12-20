葉尚志：受惠內循環　宜趁低收集TCL電子　目標價...

港股在27,000點關口受阻，目前仍處於回整的行情趨勢，短期動力有放緩迹象，年底年結前的觀望氣氛開始浮現，而恒指的中短期承接區維持在25,500至26,000點區間。受到規範監管的影響，互聯網龍頭ATMJ都進入了調預期的階段，估計股價暫時難有突破性發展。至於傳統周期性股份，經過了11月以來的反彈修復後，都需要觀察經濟復甦的發展情況。因此，相信市場現時焦點會落在一些估值合理的價值型股份身上，可以多加留意。

事實上，國家廣播電視總局近期就發布了《廣播電視技術迭代實施方案》，將制定超高清國家標準開播4K頻道，相信消費升級有助TCL電子進一步推動內地業務。另外，中日韓澳紐、聯同東盟10國，在11月中簽署RCEP協議，承諾在10年內實現零關稅，家電品牌出海將迎來最重要的黃金機會。建議可於6元以下逐步趁低收集，目標價7.5元，止蝕位於5元。

第一上海首席策略師葉尚志

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