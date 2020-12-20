郭家耀：太陽能玻璃需求增　信義光能前景樂觀

中央宣布，到2030年，中國單位GDP二氧化碳排放將較2005年下降65%以上、非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右、森林蓄積量將較2005年增加60億立方米。風力發電及太陽能發電的總裝機容量將達到12億千瓦以上。

早前內地亦宣布力爭在2030年前，二氧化碳排放達到峰值，並努力爭取2060年前，實現碳中和。目前，國內使用可再生能源的佔比只有15%。要在2060年實現碳中和，再生能源必須在2050年實現60%以上的佔比，意味着未來30年，再生能源佔比平均每年要提高1.5個百分點。

目前，各地政府正積極推進可再生能源發展，湖北、廣東、山東及內蒙古等省份今年已經完成約70吉瓦的太陽能項目備案或簽約。雲南、四川、新疆、青海及甘肅等千萬千瓦級的新能源基地也在籌備推進。各大電力中央企業及國有企業都加大了對新能源的開發力度，國家電力投資集團早前宣布，將於2023年提前實現在國內的碳排放達到高峰值。2030年風電及太陽能的具體指標為累計完成12億千瓦，即未來10年要新增逾7.5億千瓦，即風電及太陽能年均合共需要新增7,500萬千瓦。相較十三五期間的年均新增約6,200萬千瓦，十四五在新能源方面的規劃將明顯加速，對相關風電及光伏股份可帶來持續刺激。

市場又預期，太陽能玻璃供求關係持續緊張，一方面太陽能玻璃的總供應量預測在未來2年基本持平，而新產能一般需要6個月才能提高利用率。其次雙面面板玻璃的加速普及，市場預計雙面玻璃的普及率，將由2019年的12%，增長到2023年的58%，帶動太陽能玻璃需求，預計供應緊張將令太陽能玻璃價格在2021年維持高企，信義光能憑藉產能擴張和成本優勢將明顯受益，前景展望樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020