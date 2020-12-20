【星期一．炒啲乜】節日氣氛濃　投資要攻守兼備？

今年以來，全球受新冠肺炎疫情嚴重打擊，經濟一團糟。仲有唔夠2個星期，被認為相當難捱的2020年即將過去，但多個餘波仍然未了，包括疫情最新發展與疫苗的成效、中美關係持續惡化、以及英國會否「硬脫歐」等等，以上諸多不明朗因素將繼續困擾來年的全球經濟及股市。

今個星期，適逢冬至(21日)及聖誕節假期，疫下的節日氣氛依然濃厚，但港股只有4個交易日(24日半日市)，投資者要穩操勝券，不妨參考以下財經專家的分析及建議做好準備，以獲取最大的回報。

1、【陳鳳珠：資金仍充裕 料恒指繼續炒股不炒市】

2、【曜熊理財：料未來行業基金以科技為主】

3、【陳樂怡：生科B股將納入港股通憧憬 短線可吼呢2隻股份...】

4、【鄺紫珊：美元弱勢 加速資金回流新興市場】

5、【葉尚志：受惠內循環 宜趁低收集TCL電子 目標價...】

6、【郭家耀：太陽能玻璃需求增 信義光能前景樂觀】

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