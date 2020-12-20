樓繼偉：非常時期的財政貨幣政策應考慮有序退出

中國財政部前部長樓繼偉表示，在非常時期的財政貨幣政策，應該考慮有序退出。強調並非立即就退，而是必須逐步退。這樣宏觀槓桿率可以穩住並逐步下降。他指出，內地治理金融亂象雖取得重大的成果，但遠未成功，資金池的清理、資產淨值化、取消剛兌、高風險機構的排查清理、金融基礎設施紊亂等現像還需要繼續整治。

他續稱，金融要回歸本源、服務實體經濟。金融亂像對國內大循環有很大危害，治理金融亂像還不能說已經完成。在美國金融政策外溢性導致外部市場波動性明顯加大背景下，內地需要保持定力，去槓桿治理亂象的方向不能動搖。再者，內地正在加大金融開放，需要保持戰略定力，辦好自己的事。

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