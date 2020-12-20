傲雲峰兩房戶862萬沽　原業主大賺6球離場

利嘉閣地產高級經理張世傑表示，該行新近促成土瓜灣傲雲峰5座中層A室成交，單位實用面積約479方呎，建築面積約639方呎，兩房間隔，望開揚遠景，原業主叫價880萬港元放盤不足一個月，減至862萬元成交，減幅約18萬元或約2%，折合實用面積呎價約17,996元，折合建築面積呎價約13,490元。

據悉，原業主於2007年7月以約255萬元購入上述單位，持貨13年，現轉手帳面獲利約607萬元，物業升值約2.4倍。

傲雲峰本月至今累錄4宗二手成交個案，屋苑現時有約100個單位放售，叫價由820萬元起。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020