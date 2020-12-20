放盤3個月！沙田第一城三房戶劈價80萬易主

市場氣氛有好轉，優質單位放盤獲買家承接。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，新近錄得沙田第一城22座低層A室成交，實用面積515方呎，三房兩廳間隔，望園景。單位放盤3個月，原叫價850萬港元，近日減價80萬成9.4%，終獲買家以770萬元承接，實用面積呎價14,951元。

據了解，原業主於2009年12月購入上址，當時作價280.8萬元，持貨11年至今轉售，帳面獲利489.2萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。

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