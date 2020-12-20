11月整體工廈呎價按月再跌0.8%　連挫4個月

美聯工商舖資料研究部資料顯示，11月份整體工廈售價按月下跌0.8%，連跌4個月。在新盤帶動下，11月份工廈註冊錄259宗，按月增加17.2%，連升3個月，創自2019年6月以來新高，而政府落實撤辣，再加上歐美在研發新冠疫苗上取得突破，對投資市場屬好消息，相信會為交投帶來支持。

該行續指，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)，11月份報319.2點，按月再跌0.8%，較去年高位累跌9.7%。租金則輕微上升，11月份美聯工商物業租金指數(MIRI)報168.5點，按月升0.3%，但較去年高位仍跌4.7%。

分區方面，工廈呎價按月錄得下跌的有9區，其中柴灣區的跌幅較大，按月跌約2%，11月份報4,856元。沙田(包括火炭/石門)、黃竹坑及觀塘區的最新呎價為4,202、6,628及6,235元，分別按月下跌1.9%、1.8%及1.6%。唯一錄得升幅的地區為葵涌區，最新報3,805元，按月升0.8%。

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