疫苗面世一天光晒？ 專家警告唔好太快咁樂觀...

新冠肺炎疫苗面世，市場憧憬漫長的抗疫之路終於露出曙光。從美股屢創新高，反映投資者對2021年股市及美國經濟強勁復甦寄予厚望。

然而，外媒引述德意志銀行最近的調查顯示，投資者對未來一年可能影響全球金融市場的最大顧慮，仍然離不開疫情，就是擔心接種新冠疫苗引發副作用，或病毒變異使疫苗失效。

安本標準投資管理全球經濟學家麥坎認為，市場雖不期待大規模接種疫苗計劃會進行得完美無瑕，但對一些基本問題的顧慮，像是注射器短缺、供應鏈挑戰等，都「可能動搖市場信心。

Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森認為，展望2021年，美股總有些事令人憂心。其中美股主要指數已創新高，一旦成功抗疫，美股可能出現好消息盡出後的調整，跌幅或高達雙位數。不過他補充，該調整期應該不會太久，甚至是「買貨良機」。

Gen Trust投資長貝索認為，除了疫苗外，來自外國的網路攻擊也再度成為關切焦點，因為傳出約1.8萬家公司因採用Solar Winds產品，而遭網路黑客攻擊。他表示，網路攻擊威脅一直都有，但在美國新、舊任政府政權交接的過渡期，安全戒備似乎鬆懈，而讓駭客有可乘之機。

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