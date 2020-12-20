油價急跌兼減產！財困伊拉克將貨幣貶值逾兩成

伊拉克央行上周六(19日)宣布，該國貨幣第納爾(Dinar)兌美元匯率將大幅貶值約22%，這是伊拉克有史以來最大幅度的貨幣貶值，原因是「莫財」的伊拉克政府正深陷低油價及原油減產導致的經濟危機。

外電引述伊拉克央行發表的聲明，將官方匯率由1,190兌1美元，貶至1,450第納爾兌1美元，是央行自2003年以來的首次將其貨幣貶值。

由於今年新冠肺炎疫情削弱能源需求，導致油價暴跌，使身為全球第3大石油出口國的伊拉克經濟遭受衝擊。該國央行正在採取措施，避免耗盡外匯儲備，政府上月則尋求以預付款形式達成一項長期原油供應合約，以緩解其嚴峻的財務狀況。

國際貨幣基金組織估計，伊拉克經濟今年將萎縮12%，將超越石油輸出國組織(OPEC)其他成員國的經濟萎縮幅度，今年伊拉克預算赤字估計將佔GDP比重達22%。

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