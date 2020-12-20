南韓泡菜出口額創史上新高！日本買下近半

新冠肺炎疫情全球大流行，對許多產業造成嚴重衝擊，但南韓泡菜製造商卻大發「疫情財」。南韓官方數據顯示，今年南韓泡菜出口額已創下歷史新高。儘管日韓關係緊張，日本人未有唾棄南韓泡菜，繼續成為最大買家。

南韓媒體引述關稅廳數據顯示，今年首11個月，南韓泡菜出口額達1.3152億美元(約10.25億港元)，即使未計12月的出口額，已超過2012年創下的全年出口額最高紀錄1.0661億美元。

其主要出口市場為日本、美國、香港、台灣。今年首11個月南韓向日本出口6,495萬美元泡菜，佔比達49.3%，隨後是對美國出口2,104萬美元、對香港出口700萬美元、對台灣出口538萬美元、對澳洲出口524萬美元。

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