專家分析：美匯指數若跌穿89.13 有機會失守80關

全球股市自3月底大幅反彈，然而美匯指數期內卻大跌12.5%。華爾街預估，若未來美匯跌穿89.13，有可能下試2014年的低點，即尚有逾一成下跌空間。然而，美元弱勢有利美股以外的股市，尤其是今年被低估的新興市場。

美匯指數上周五(18日)收報89.92，現階段美元正面臨一個關鍵測試點。根據Sevens Report Research的分析，最接近的美元支持位為89.13，若跌穿將下探下一個支持位 79.78，即2014年4月的低點，潛在跌幅達10.5%。

Sevens Report Research創辦人Tom Essaye表示，若美元繼續貶值，預計歐洲央行和英倫銀行官員將開始進一步討論對歐元及英鎊貶值的可能。

對於歐央行而言，絕對有充分理由希望歐元持續貶值，將有利歐洲國家的出口表現。這對於出口導向的歐洲而言至關重要，因為歐洲的海外銷售約佔歐洲GDP約45%，美國則僅有 11%。

美元進一步下跌將有利於美國以外的股票，還也有助於新興市場股票表現，然而，Essaye警告，潛在的優異表現都取決於疫苗是否能成功遏制新冠肺炎。

美元持續疲弱一大原因是，市場預期明年全球開始接種新冠肺炎疫苗，對歐元區經濟體的正面影響將超越美國。由於今年歐元區的GDP下滑幅度較美國嚴重，因此，在疫苗加持後，歐洲經濟的反彈將會更為強勁。

同時，儘管美國國債的孳息率仍高於許多歐洲政府債券，惟目前差距正在收窄，驅使投資者更不願意持有美元計價債券或美元資產。

不過，無論如何，藉由依賴美元的貶值來推動歐洲經濟體發展絕非長久之計，Fort Pitt Capital資產配置和股票研究主管Dan Eye表示，長期而言，不認為歐元區的增長會較美國特別好，當疫苗面世並帶動歐洲GDP出現大幅反彈後，歐洲可能會恢復先前相對低迷的增長。

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