11月港島甲廈空置率續惡化　灣仔升破10%最慘淡

受到第四波新冠肺炎疫情打擊，香港經濟環境持續低迷，核心區指標商廈繼續受壓。代理行一份報告指出，11月份港島區整體甲級寫字樓空置率再升約0.74個百分點，至約9.11%，其中以灣仔區升幅最大，並升穿一成水平，為空置最嚴重地區。

中原(工商舖)資料顯示，港島5大商業核心區中，銅鑼灣、灣仔、中環及上環的甲廈空置率按月都上升，當中最重災的灣仔區，空置較去年11月只約5.72%飆至10.38%，大升約4.66個百分點，亦是各區升幅最高。

近日有矚目商業地王推出招標的中環區，11月份空置數字約7.8%，較10月份上升約0.93個百分點，為各區按月升幅次高，而去年同期僅約3.43%，按年則升約4.37個百分點。

至於上環區甲廈空置則達約8.32%，與10月份比較，上升約0.78個百分點，按年則高約3.88個百分點。同樣是主要購物區的銅鑼灣，上月空置亦達約7.2%，按月升約0.57個百分點，較去年同期升約1.51個百分點。

5個核心區商廈空置唯一出現改善的金鐘區，上月錄約9.7%，按月跌約0.04個百分點，較去年同期仍高出約4.59個百分點，為各區的按年升幅次高。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，11月份本港確診數字急升，經濟活動被迫剎煞停，企業心態持續審慎。不過，第一批疫苗即將到港，期望有助舒緩疫情，屆時經濟活動料可以逐步復甦，寫字樓租賃交投將陸續起動。他又指，中環商業地明年招標結果亦將成為新指標，相信屆時甲廈空置情況將逐步獲得改善。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020