南韓股市創歷史新高　券商估明年衝破3000點

南韓綜合指數(KOSPI)上周五(18日)收市報2,772.18點，創下歷史新高，南韓媒體報道，由於預期全球經濟復甦、流動性充裕，多家南韓證券商看好明年韓股繼續上揚，KOSPI指數可望突破3,000點。

《韓聯社》報道，今年10月底至11月初期間，由於新冠肺炎疫情造成的不確定性，南韓券商普遍將明年KOSPI指數目標價設在2,100點至2,700點之間，但多家南韓券商已將目標價設在3,000點以上。

新韓金融集團將明年KOSPI指數目標價由10月底預期的2,100點至2,700點，上調至3,150點至3,200點。該行稱，創紀錄的低利率及積極的財政政策等因素，都有助提振南韓股市。

韓華投資證券將明年KOSPI指數目標價由10月底預期的2,100點至2,700點，拉寬至2,100點至3,000點。

摩根大通將KOSPI指數目標價上限設為3,200點，理由是南韓企業在2021至2022年的收入增長預期樂觀，再加上新冠肺炎疫苗進展引發市場樂觀情緒。

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