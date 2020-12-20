德勤辭任及退任潮未完！逾一年涉達103家上市公司

恒益控股公布，因與德勤未能就截至2021年3月底止年度的建議審核費用達成共識，故德勤已退任該公司核數師一職，自12月18日起生效。該公司董事會已議決委任天職香港會計師事務所為新任核數師，同於12月18日起生效。

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