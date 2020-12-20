皇冠澳洲賭牌提早兩年審核　是否可續期惹關注

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，繼其悉尼新賭場項目開業無期之後，公司的墨爾本賭牌於2023年到期後是否可獲續牌亦惹起市場關注，事關當局最近宣布提早審核公司是否適合持有該賭牌，有關審核原預期2023年才會進行，換言之現忽然提前了兩年。

墨爾本所在的維多利亞省，該省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)上周四公布，計劃委任專員去審核皇冠是否適合持有該省的獨家賭牌。VCGLR解釋，有本次的行動，是因為新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)為決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌，而對皇冠進行調查，有關聆訊近期暴露的證供引起VCGLR關注。

雖然ILGA會在明年2月公布調查結果，但VCGLR認為，基於現階段已見的證供，維省當局實有需要即時行動，且預計在明年之內會有審核的結果。

皇冠於同日發公告，表示就IGLA調查所針對事宜，一直都有向VCGLR積極交代，當中包括提供公司的整改計劃。公司稱，將繼續以合作的態度去配合維省本次的審核。

事實上，該公司於11月時已公布澳洲悉尼的賭場項目因監管問題而未能如期於今個月開幕，消息引發連鎖效應。公司首先被國際評級機構穆迪下調信貸評級；其後公司發公告，指知悉評級被下調，且會因而使其歐元融資票據每年債務成本上升約100萬美元(約780萬港元)。

皇冠屢被監管當局調查，緣於公司在2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。

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