被列實體清單　中芯︰闖先進製程受重大打擊

中芯指，被列入「實體清單」後，據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應；對用於10納米及以下製程——包括極紫外光(EUV)工藝——的產品或技術，該部會採取「推定拒絕」(Presumption of Denial)的審批政策進行審核。與此同時，中芯為部分特殊客戶提供代工服務，也可能受到一定限制。

中芯續稱，打從9月5日從媒體獲悉可能被美國列入貿易黑名單以來，一直努力與美國政府的相關部門溝通，期望得到公平、公正的對待。但遺憾的是，中芯仍被列入了「實體清單」，對此表示堅決反對，又重申自成立以來一貫恪守合規營運的原則，嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律法規，「從未有任何涉及軍事應用的經營行為」。

經公司初步評估，被列入「實體清單」對短期營運及財務狀況無重大不利影響，可是會對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設「有重大不利影響」，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視乎情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

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