英經濟研究機構警告：中國地方債務不能持續

外國傳媒報道，英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva指出，中國地方政府債務已成為最大隱憂，截至今年第1季中國整體債務佔國內生產總值(GDP)比率已來到275%，恐摧毀經濟穩定。

報道指出，自全球2008年金融危機以來，中國的負債平均以每年約20%速度增加，超越名義GDP增長率。根據國際清算銀行(BIS)數據，今年第一季中國債務比率已來到275%，遠高於2010年第1季的178%。這種情況不可能持續下去，因中國的債務比率將很快超越日本1990年代經濟危機時的高峰，其經濟後來因此陷入長期低迷。

目前各界都關注永城煤電、華晨汽車和紫光集團等3家國企的債務違約，但地方政府融資平台(LGFVs)的債務狀況更應加以注意。根據統計，LGFVs的債務已佔中國GDP約10%，而且其中近1/4或約2.5萬億元人民幣將在2021年到期。

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