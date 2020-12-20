阜博配股引入螞蟻集團　淨籌3.88億元

公司與螞蟻集團的旗下螞蟻區塊鏈科技(上海)有限公司，將於上述配售完成時訂立一份業務合作協議。公司將獲螞蟻鏈挑選為其營運的一個數碼版權服務平台在視頻、音頻領域的新媒體監測技術供應商；並將為該平台提供海外新媒體內容版權營運變現服務。

此外，公司與螞蟻鏈將會共同探討全球「去中心化」版權發行及交易平台的構建。

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