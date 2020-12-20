日股有望翻身　明年資金流入或達3萬億日圓

日本股市長期不受外資青睞，但是面對資金已經無處可去，加上對日本企業展望出現別於以往的看法，讓外資有望重回日本股市，規模可能高達3萬億日圓(約2,252億港元)。

即使是在當前全球股市普遍迭創新高的時候，日經平均指數今年雖然上漲13%，但是仍然比1989年高峰時低31%，甚至今年10月初以來，日本股市的淨賣超已達620億美元。日本股市近期比較矚目的外資流入，是2012年安倍晉三就任首相時，但之後在2015年至2019年間，外資仍撤出了1,340億美元的資金。

外資冷落日本股市的原因，包含經濟成長緩慢、巨額國債、人口老化、MSCI各指數比重縮水等，但另一方面，日本也存在優勢，例如估值較低，東證指數市盈率為18倍，而標普500指數已超過22%。看好日本的專家也提到，東京奧運、《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，以及拜登明年上台後，美國企業稅機很可能上調等因素，也是投資者重投日股的原因。

摩根資產管理、野村證券等機構均看好日本明年股市，野村估計，明年日本股市可望迎接2萬億至3萬億日圓的外資流入。

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