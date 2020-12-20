向世界錢進：90後居泰港人分享移居心得係...

泰國是港人的旅遊和物業投資熱門地，但隔山買牛始終很易「中招」。90後居泰港人Peter分享，曼谷物業供過於求，放租和轉手時客源較窄，炒賣價值不高。相反，若果是自用的話，則可以低廉的租金尋得舒適的環境，如果願意住在距鐵路站10分鐘步程的450方呎單位，月租不用2,100港元。如果選擇付多1.5倍租金，更可進駐商業中心地段！

由2015年開始在一間國際物流公司做客戶服務工作的Peter，兩年半前獲得在泰國分行工作的機會，便二話不說答應。現時他住在曼谷暹羅區，已適應這裏的生活。

他表示，曼谷的樓價和租金高低，與位置和是否鄰近高架電車(BTS)或地鐵(MRT)掛鈎。例如在商業區的一房單位，月租至少2萬泰銖(約5,150港元)。與商業區有一段距離的同類型單位，在BTS站旁的可降至月租1.5萬泰銖(約3,860港元)左右，若要步行500米以上才到BTS站，更可找到1萬泰銖(約2,570港元)以下的選擇。「我曾經遇到一個約450方呎的一房中層租盤，業主由9,500泰銖(約2,450港元)劈至8,000泰銖(約2,060港元)放租給我，但我也拒絕，因要花10分鐘步行到BTS站已經汗流浹背，寧願花1.5萬泰銖租BTS站旁單位。」

若然不做租客，做業主又如何？泰國物業入場門檻相對低，深受不少愛投資磚頭的港人青睞。再者，據報泰國政府計劃明年推出買樓居留簽證政策，購入1,000萬泰銖(約257萬港元)物業(不包括樓花)可獲5年居留簽證，令在泰國置業的誘因又多一個。

他認為這項政策成事機會高，因受疫情衝擊，投資者減少，現時很多物業已較年初跌價，政府需要吸引海外資金刺激樓市。

他續指，5年居留權對一些想在泰國居住人士是好機會，若接近退休年齡更好，可緊接申請無限次每年續簽的退休簽證，變相長居泰國。然而，對於較年輕的申請者，除非有其他簽證如工作簽證/親屬簽證，否則5年後要轉用旅遊簽證等方式入境相對不便，屆時亦可能要賣掉物業或把單位放租。

如果港人想投資泰國物業，他提醒要注意這裏樓盤供應非常多，且泰國人一般認為3年或以上樓齡的已屬於舊樓，故建議最好選BTS站或MRT站附近，又或鄰近國際學校或大學，取其保值較易，及較易出租予外國人：「因泰國當地人大部分有自己的土地，傾向住House(屋)，一般外國人才會租住公寓(Condo)，並以靠近校網和車站較受歡迎。」

目前泰國規定外國人不能購買泰國土地，只能購買公寓或大廈單位，且同一大廈不能出售超過半數的單位予外國人。他指如果要買樓價1,000萬泰銖以上的公寓，是偏向高級的物業。例如一個在平民區、BTS站旁的65平方米(約700方呎)兩房單位，價格約800萬泰銖(約206萬港元)，要達到1,000萬泰銖以上多數要買三房單位才符合要求，或者買通羅(Thonglor)等富人區內的物業。

他補充，投資者亦要了解物業鄰近的BTS站的未來發展：「例如有些物業位處的BTS站在『荒山野嶺』，雖然價錢較低，但搭BTS到市區要20個站，自住也覺得慘，還要找下一買家接手，並非易事。」

解決居住問題後，他認為在泰國生活相當寫意。例如這裏日常生活不需要擔心語言，因在商場消費，用簡單英文已足夠，部分更提供中文服務。不過，如果光顧泰國本地店舖，餐牌可能只有泰文，會較難溝通，需要時間熟習。

此外，申請泰國簽證時宜有中介公司幫忙處理，因涉及大量的泰文文件。

【吃喝玩樂平到「無朋友」】

泰國是港人的熱門旅遊國家，當地物價遠低於香港是箇中一大吸引力。泰國11月消費物價指數按年跌0.4%。

Peter指：「如果以現時在香港吃一頓午餐要70港元計，這價錢在泰國吃地道食物足夠吃全日！」舉例早餐吃串燒和飲咖啡，花70泰銖(約18港元)；午餐和晚餐各100泰銖(約25.7港元)以內，已經有炒飯配搭串燒或飲品。如果想吃得更豐富，日式燒肉放題人均消費約700泰銖(約180港元)。若想放鬆一下，在酒店頂樓飲着雞尾酒觀賞日落，花約300泰銖(約77港元)就可。

即使是每日三餐在外用膳，放假時到處遊玩，相信一個月花費約1.3萬泰銖(約3,350港元)已很充裕。他指外出用膳隨時較自己下廚便宜，部分食肆在晚上9時後更提供買一送一優惠，「會令你沒有動力自己煮」。其他消閒娛樂活動也不昂貴，例如去看電影，一般每人200泰銖(約51.5港元)左右。若有信用卡優惠，更可降至80泰銖(約20.6港元)。

不過要注意，在泰國買名牌物品會較香港貴，因涉及7%的消費增值稅（Value Added Tax），但如果簡約生活，買地道東西的價錢非常便宜。此外，在香港網購，差不多所有東西也可以找到，但在泰國網購，貨品的選擇少很多。

他提醒，雖然泰國物價對港人而言相對低，但要注意當地人的收入可能與你相距甚遠，與泰國朋友交往時不要老是把「好平好抵」掛在嘴邊，以免像他一樣曾被朋友教訓一頓。

【當地旅業低迷重創經濟】

泰國第三季國內生產總值(GDP)按年跌6.4%，較市場預期佳，當地政府亦把今年GDP預測由早前的萎縮7.3%至7.8%，上調至萎縮6%。不過，當地旅遊業同樣受疫情重創，而外國旅客收入佔泰國GDP逾11%。當旅遊業低迷情況持續，泰國經濟難以有好表現，難怪政府同樣寄望市民大規模接種疫苗後，可讓當地盡快透過旅遊業重振經濟。

當地失業情況亦跟隨經濟轉差。該國10月份失業率為2.09%，已較過往長期處1%或更低的情況顯著惡化。不過，有一技之長的新移民不用太悲觀。

Peter指，隨着愈來愈多工廠和公司搬遷至泰國，外來人士在各行各業的工作機會增加，並以能操普通話的較具優勢。而他接觸較多的台灣人和新加坡人，多數是當銀行家、教師、或大公司的區域職員，亦有開設網店做生意，薪酬普遍高於泰國當地人。

以泰國當地人計，有曼谷的小食店以1.1萬泰銖(約2,830港元)月薪招聘員工。剛從大學畢業的泰國朋友，找到一份月薪約1.8萬泰銖(約4,640港元)的公務員工作。另據他了解，中文教師月薪2.5萬泰銖(約6,440港元)，見習醫生月薪約7萬泰銖(約1.8萬港元)。

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