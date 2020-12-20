銀城國際與前岩諮詢成立合資公司
2020年12月20日 19:40
東網電視更多新聞短片
銀城國際(01902)公布，全資附屬溫州銀嘉滙成功投得無約束力招標，自深圳華僑城收購目標公司51%股權。為借助其他房地產投資合作夥伴的專業知識及減少其資本風險，於12月20日公司的附公司南京銀城、南京銀卓、溫州銀嘉滙，與前岩諮詢訂立投資合作協議，以共同投資於溫州銀嘉滙，並最終進行建議收購事項。
訂約方同意由南京銀卓向溫州銀嘉滙投資不多於7億元人民幣(下同)；及前岩諮詢將透過前岩有限合夥企業向溫州銀嘉滙投資不少於3億元，但不多於4.5億元。
交易完成後，溫州銀嘉滙將不再為銀城國際的附屬公司，並成為由南京銀卓持有不少於70%權益及由前岩有限合夥企業持有不多於30%權益的合營公司。溫州銀嘉滙的財務業績將不會綜合計入公司綜合財務報表內。交易將不會導致於公司綜合財務報表確認任何收益或虧損。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020