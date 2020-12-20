銀城國際與前岩諮詢成立合資公司

訂約方同意由南京銀卓向溫州銀嘉滙投資不多於7億元人民幣(下同)；及前岩諮詢將透過前岩有限合夥企業向溫州銀嘉滙投資不少於3億元，但不多於4.5億元。

交易完成後，溫州銀嘉滙將不再為銀城國際的附屬公司，並成為由南京銀卓持有不少於70%權益及由前岩有限合夥企業持有不多於30%權益的合營公司。溫州銀嘉滙的財務業績將不會綜合計入公司綜合財務報表內。交易將不會導致於公司綜合財務報表確認任何收益或虧損。

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