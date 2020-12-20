疫情持續惡化　日本11月失業率難降

日本本周四(24日)公布11月就業數據，由於秋冬以來，日本新冠肺炎疫情再度惡化，令外界擔心失業率難有起色。接受外電訪問的分析員估計，當地11月失業率可能停留在10月創下的3年高點。

日本厚生勞動省先前公布，10月國內失業人口增加8萬人至214萬人，使全國失業率從3%升至3.1%，創下2017年5月以來最高紀錄，主因是今年夏天日本各地解封後有不少民眾重新開始找工作。

日本企業職位空缺對求職人數比率在10月達到1.04，是2019年4月以來首次反彈。該比率大於1代表勞工市場職缺數量大於求職人數。

回顧2008年金融危機爆發時，該比率一度降至0.5。經濟學家認為今年疫情對勞工市場衝擊沒有當年慘烈，主因是政府持續提供勞工薪金補貼避免企業裁員，但分析員依舊警告職位空缺對求職人數比率可能在年底前降至1以下，因為日本近日疫情再度惡化。

日本新冠肺炎單日新增確診病例在17日達到3,202例，創下新高紀錄，且光是東京都就連續兩天新增確診病例創新高。

隨著疫情持續蔓延，日本許多產業不得不開始調整人手，連帶影響未來幾年社會新鮮人的求職機會。厚生勞動省近日調查日本62所公私立大學共4,770名學生，結果顯示2021年春天即將畢業的大四生約有69.8%已獲得企業聘請，較2019年比例低7個百分點，且是近5年來首度跌破70%。

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