港股前瞻：恒指聖誕節前夕料平穩上落

特朗普餘下任期雖然不足一個月，但美國商務部上周五(18日)仍再將77間企業列入實體清單，中國佔60間。分析認為，這顯示他對中國的打擊不會因任期倒數而停手。當下股市資金縱使充裕，但機構投資者年內回報經已超額完成目標，故市場人士預期，在缺乏大方向下，基金不需要在年尾粉飾櫥窗，恒生指數於聖誕節前夕料平穩地於26,000至26,800點之間徘徊。

國際指數公司富時羅素上周五亦公布，為反映美國總統的行政命令，將中芯國際(00981、688981.SH)從其指數系列的成分股之中剔除，明年1月7日起生效。該公司表示，會繼續監察美國國防部、海外資產控制辦公室(OFAC)的最新消息，以考慮是否剔除任何其他公司。

正榮金融業務部副總裁郭家耀相信，其他國際指數公司會跟隨富時羅素的做法，涉及的公司股價短期會受壓，加上近期沒有利好消息，投資者實不宜現階段低撈相關股份。至於港股，除了因跟縱指數的公司需要在個股變動生效日之前的尾市須被動入貨刺激成交外，在12月至今，大市成交額其實是逐步萎縮，估計在聖誕節長假期的影響下，本周大市成交會再收縮到1,000億至1,200億元水平。投資者如要入市，應「炒股不炒市」。

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