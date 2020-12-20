全球經貿戰：美專家料中國經濟將受人口老化拖累

外國傳媒報道，美國德州眾議員Will Hurd在上周三(16日)由美國參議院經濟政策小組委員會舉行的聽證會指出，中美經濟問題是一場爭奪在高新技術領域主導權的鬥爭，也是一場決定美國存在重要性的鬥爭。

美國企業研究所(AEI)經濟學家Derek Scissors也在聽證會上直言，中國面臨人口老化、債台高築和阻礙創新力和農村發展的政策會，將導致中國經濟競爭力走下坡。反觀美國，總體創新力比中國強，人口結構邁向年輕化，因此來自中國的經濟挑戰算是短期威脅，大概持續十幾年。

他分析，中國的老化問題比日本更嚴重，據聯合國數據，在未來30年中，中國將損失2億勞動力人口，新增3億老年人口。無論是人口結構或是社會結構，2040年的中國將是完全陌生的中國。

老化問題拖累經濟的程度很難靠創新來抵銷，加上缺乏創新力的中國國企佔了中國20多個關鍵行業，負債又超過20萬億美元，形成經濟發展的阻礙。

至於關乎國家安全及經濟發展的戰略性技術發展，史丹佛大學胡佛研究所教授Matthew Turpin認為，在很多戰略性技術領域，美國和中國從沒掛鈎。美國及其盟友幾十年來用多種方式主動拒絕讓中國獲取在高科技領域的技術細節。

Turpin指出，儘管中國投入巨資扶植半導體行業，但與美國有至少兩代技術的差距，單是波音公司單月就產出50至60架波音737客機，中國商用飛機在過去5年中才產出38架翔鳳客機，而且經常機械故障，原因是中國拿不到高級渦輪噴氣發動機和飛行控制系統的設計與製造細節，通用電氣、普惠、賽峰等飛機發動機製造商不願為了進入中國市場而被迫共享核心製造技術。

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