【深度解構】美元倘再貶0.8%　全球勢爆貨幣戰

就算反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數近期跌破90關，為逾兩年半最殘，市場對其貶值預期不減，更有分析警告，要是美元再跌僅約0.8%，跌勢恐將加速，屆時歐洲及亞洲各地勢要干預匯率以保障出口動力。不過，諸如泰國和南韓央行今年出手捍衞匯價卻徒勞無功，還要冒着被美國財政部列為「匯率操縱國」的風險，處境極之為難，更預示一旦美元再瀉，歐洲及新興市場猶如走投無路，勢必觸發全球貨幣戰！

打從美國聯儲局3月緊急減息，迄今美匯指數已累瀉逾12%，上周五(18日)收報89.92。專門研究外匯的著名機構Sevens Report Research估計，若跌破89.13或0.87%，下個支持位恐是2014年4月的79.78，即下跌空間逾11%。該機構創辦人Tom Essaye警告，若美元續貶，歐洲及英國的央行官員料會進一步討論歐元及英鎊貶值之可能性，因為歐洲整體海外銷售約佔國內生產總值(GDP)45%，不似美國只有僅11%。

另一主要貨幣日圓亦罕見獲市場一致看好，兌每美元升穿100關口幾近是共識，連日資大行也少見跟隨歐資及美資的觀點唱好日圓，而日圓狂升往往會導致全球股市深度調整。

投資市場近期行動也趨一致，就是大量沽空美元，掌握世界金融脈絡的美國看似正要實行其貨幣大戰劇本！三菱日聯銀行指出，美國聯儲局及瑞士、英國和日本等國的央行上周先後發布年內最後一份政策決議，全面維持寬鬆貨幣政策力度是共識，意味放水競賽在2021年延續，而由於美元與日圓和瑞郎等實際息差縮窄，市場毋須增持美元保值，屆時美元將承受更大下跌壓力。與此同時，經濟復甦會利好商品貨幣，使美元匯價面臨雙重壓力。

聯儲局數據則顯示，截至上周三(16日)止一周，其直接持有的美債按周增加323億美元，增額為7個月單周最高；累計持倉達4.66萬億美元，再創新高，過去40周累計勁增2.13萬億美元。而反映整體貨幣流量的M2(廣義貨幣)於截至12月7日的一周按年大增26%，創1981年有統計以來最高升幅，反映市場上錢多到難以想像，難怪歐元、英鎊兌美元上周皆創2018年以來最高！

瑞銀指，兩年期美債與德債間息差已從2.15厘大降至約0.9厘，看好歐元在明年底升到1.25至1.3美元。凱投宏觀指出，現時美元正重演10年前(2009至2011年)似曾相識的一幕，貶值周期料維持兩年，或使美匯指數跌向80關。

為支持經濟，全球央行都與聯儲局一樣，冀放水壓低匯價強化出口，惟美國財政部上周偏偏公布了「匯率操縱國」名單，把瑞士及越南列為操縱國，中國內地、台灣、日本、南韓、印度等10個經濟體列為「觀察名單」，擺明「只許美元放火，不許他幣點燈」！

曾在總統特朗普旗下的白宮經濟顧問委員會擔任高級顧問的Joseph Sullivan直言，華府指摘瑞士應減少對非常規貨幣政策的依賴，甚麼「應提高勞動參與率和生產力增長」云云，乃「有口話人無口話自己」。但拜登上場後，要是把某個經濟體移出操縱國名單而事先沒有取得對方讓步，政策就成「無牙老虎」，直言特朗普用貨幣戰給拜登做賀禮！

面對貨幣戰風險，世界黃金協會數據顯示，10月份全球官方黃金儲備淨增22.8噸，扭轉連續兩個月淨沽金的勢頭。

【美不滿順差擴大 越南遭列「匯率操縱」】

美國在貨幣上欺凌新興國可謂司空見慣，即使在全球經貿戰表現聽話且「親美」的越南，日前也被美國財政部在匯率報告中點名，列為「匯率操縱國」。有分析認為，美國「反面」的原因是不滿越南在中美貿易戰中坐收漁人之利，使其對美貿易順差日益擴大。

日媒報道，美國總統特朗普過往要求美國企業撤出中國市場，驅使企業紛紛把供應鏈遷往越南，去年該國的外商直接投資已增至380億美元(約2,964億港元)，達歷史最高水平，導致越南對美出口大增。該國最近一年對美國的貿易順差已達580億美元(約4,524億港元)，超過日本成為第四大對美貿易順差國。

另外，由於越南盾持續貶值，對其出口有利，過去10年越南盾兌美元下降了16%。美國匯率報告引述國際貨幣基金組織(IMF)推測指出，截至2018年，越南盾被低估了8.4%，理由是匯率干預，故認為越南當局資訊披露不透明。越南央行則反駁有關匯率干預的指控，並表示將與美國展開交涉和合作。惟有分析指，即使可以免去制裁，美國對越南的貿易施壓仍會持續。

【新興國幣策頂不住】

全球貨幣戰日益升溫！新興市場央行近期為應對國內問題，需被迫實施非一般的貨幣政策，加上美元貶值，勢對疫後需要提振經濟的經濟體帶來更大挑戰。其中，伊拉克央行上周六宣布，將當地貨幣第納爾貶值逾20%，幅度是當地歷來最大，以應對低油價造成的流動性危機。

伊拉克央行將第納爾兌每美元的官方匯率，由原本的1,190降至1,450。自今年較早前疫情導致油價暴瀉以來，重創作為全球第3大原油出口國的伊拉克經濟，政府需要向央行借入美元儲備來支付每月近50億美元的公務員薪酬和退休金。貨幣貶值可令伊拉克手上有更多第納爾來應付迫切開支，惟亦引發當地民眾不滿。

國際貨幣基金組織(IMF)估計，伊拉克經濟今年將萎縮12%，幅度較石油輸出國組織(OPEC)其他成員國都要大，當地今年預算赤字佔國內生產總值(GDP)比重料達22%。

誠然，部分新興國的貨幣政策已技窮。俄羅斯央行上周維持利率4.25厘，為連續3次會議按兵不動，原因是當地通脹年底料達4.5%，超出4%目標，令央行難於減息救市；深陷貨幣貶值危機的土耳其更要被迫逆市大手加息，11月時將利率由10.25厘大幅上調至15厘，並承諾要犧牲經濟抗擊通脹。

【新興國11月獲資金流入逾萬億元】

美國要觀察其他市場有否操縱匯率，其中一項是資金流入程度，目前新興市場受國際資金追捧，正予人請君入甕之感！據國際金融協會(IIF)數據，11月外資流入該地區金額達1,450億美元(約1.13萬億港元)，創下單月歷史新高。分析普遍預計，明年資金仍持續大規模湧入，令一些市場人士擔心「來得快走得快」，不但會挑起貨幣戰，亦會突然爆發撤資潮。

在今年3月疫情爆發後，新興市場股債市場走資逾950億美元，連同隨後3個月，合共流出達2,430億美元，惟IIF經濟學家Jonathan Fortum表示，資金流出的趨勢大致告終，轉而流入的前景仍樂觀，預期第四季流入新興市場資產的規模將是2013年首季，即聯儲局警告「收水」前一季以來最強勁。

論及資金流入原因，East Capital合夥人Jacob Grapengiesser指出，中國及印度明年經濟增長將明顯跑出；土耳其、希臘、泰國及馬來西亞將受惠旅遊業復甦；油價上升有利俄羅斯及巴西。

不過，霸菱新興市場企業債券主管Omotunde Lawal警告，近期新興市場升勢主要由於資金追逐債券孳息較高所致，而市場期待疫情結束的樂觀情緒亦可能很快回落。再者，市場憧憬明年經濟增長速度雖加快，但背後原因是低基數效應，實際上經濟尚未能真正復原。

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