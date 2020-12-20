內地經濟有隱憂！已成立第5家「壞帳銀行」

外地媒體報道，中國銀保監會日前核准逾20年來首家國家級資產管理公司(AMC、俗稱「壞帳銀行」)，以因應愈來愈多國企違約潮和疫情後的壞帳激增，該AMC名為中國銀河資產管理公司，註冊資本為100億元人民幣。

中國銀河將成為中國成立的第5家協助國有銀行處理和處置資產負債表上不良資產的AMC。

事實上，中國經濟已恢復增長，代價是犧牲銀行業，中國政府已指示銀行業給貸款方一些方便，以協助他們度過疫情。截至第3季底，中國商業銀行的不良貸款規模已增至2.8萬億元人民幣(下同)，是2009年3月以來最高。

中信建投證券表示，疫情對經濟結構的衝擊將是持久且值得注意的，航空、娛樂和餐飲等部門過去的不良貸款率很低，如今不良貸款卻激增；持續進行的經濟轉型也導致零售等行業的不良貸款增加。

誠然，今年中國債券市場面臨劇烈動盪，截至11月為止，債券違約金額達1,040億元，預料全年違約金額將創紀錄新高。

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦也曾表示，商業銀行應提高不良貸款準備金，加速處置不良資產，以保護資產品質。

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