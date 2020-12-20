樓價UPDATES：二手弱勢！用家趁機買減價貨「升級」

市況轉靜，用家趁機買減價貨「升級」，西灣河鯉景灣套三房單位，減價100萬港元，獲外區換樓客以1,100萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河鯉景灣安明閣高層G室，實用面積635方呎，套三房間隔，外區用家一直物色大單位作換樓，原業主叫價由1,200萬元，減價100萬元，故斥1,100萬元入市自住，實用呎價約17,323元。

●北角啟禮閣連天台戶，實用面積356方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以760萬元承接，實用呎價21,348元，原業主於2010年10月購入，當時作價382萬元，持貨10年帳面獲利378萬元，單位期內升值近1倍。

●灣仔麗都大廈高層D室，實用面積309方呎，一房間隔，望樓景，以678萬元易手，實用呎價21,942元，原業主於1997年5月以228萬元買入單位，持貨23年帳面獲利450萬元，單位升值197%。

●香港仔深灣9號1座中層A室，實用面積約1,949方呎，四房雙套房連工人套房間隔，望海景，日前終以120,000元獲承租，實用呎租約62元，上述為屋苑本月首宗租賃成交，現時約19個租放盤，入場月租由33,000元起。

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九龍區

●西南九龍匯璽3B座中層B室，實用面積約349方呎，一房間隔，日前以922萬元易手，實用呎價約26,418元，原業主在2017年12月以約809.3萬元買入，持貨約3年，現轉手帳面獲利約112.7萬元或約14%。

●奧運站海桃灣3座中高層E室，三房間隔，實用面積約593方呎，以約28,000元放租約1個月後，雙方議價後減價約3,000元或約10.7%，以約25,000元租出，實用呎租約42.2元，業主於2011年3月以約760萬元購入上述單位，現享回報約3.9厘。

●大角咀奧城‧西岸中層C室，實用面積262方呎，一房間隔，開放式廚房，望樓景，獲買家以555萬元承接，實用呎價21,183元，原業主於2016年10月以480萬元購入，持貨逾4年至今沽售，帳面獲利75萬元離場，單位期內升值近16%。

●九龍塘又一居12月暫錄約3宗買賣，包括16座高層D室，原則三房改兩房間隔，實用面積約584方呎，原先以約1,300萬元放盤約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約118萬元，以1,182萬元成交，實用呎價約20,240元，新業主為分支家庭客，故決定承接。

●土瓜灣傲雲峰5座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，單位放盤不足一個月，即由原叫價880萬元減至862萬元成交，減幅約18萬元或約2%，實用呎價約17,996元，屋苑12月累錄4宗二手買賣，現時有約100個單位放售，叫價由820萬元起。

●黃大仙鑽嶺低層F室，實用面積198方呎，開放式間隔，開價380萬元，減價20萬元，減幅5.3%，最終以360萬元成交，實用呎價18,182元，原業主於2015年購入上述單位，當時作價350萬元，持貨5年至今轉手，帳面獲利10萬元，單位期內升值約3%。

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新界區

●西貢逸瓏園3座中層G室，實用面積525方呎，一房另連一個儲物房設計，望海景，吸引用家承接，原先叫價780萬元，後調減至725萬元成交，實用呎價13,810元，原業主於2016年8月斥資約635.12萬元購得，是次轉手帳面獲利89.88萬元，升值約14%。

●馬鞍山聽濤雅苑6座中層A室，實用面積733方呎，三房間隔，開價約998萬元，議價後以955萬元易手，實用呎價13,029元，原業主於2012年以596萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約359萬元離場，單位升值約60%。

●馬鞍山居屋錦英苑錦佳閣高層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價510萬元，減價12萬元，減幅近2.4%，以498萬元沽出，實用呎價12,419元，原業主於2013年10月購入，當時已補價作價278萬元，持貨至今轉售帳面獲利220萬元離場，單位7年多升值79%。

●沙田第一城22座低層A室，實用面積515方呎，三房兩廳間隔，望園景，單位放盤3個月，原先叫價850萬元，減價80萬，減幅逾9.4%，獲買家以770萬元承接，實用呎價14,951元，原業主於2009年12月購入，當時作價280.8萬元，持貨11年轉售帳面獲利489.2萬元，單位期內升值逾1.7倍。

●大埔居屋汀雅苑雅文閣低層3室，實用面積563方呎，原兩房改三房間隔，已補價自由市場開價650萬元，放盤1個月，減價70萬元，減幅逾一成，最終獲用家以580萬元承接，實用呎價10,302元。

●屯門卓爾居5座低層G室，實用面積526方呎，兩房間隔，叫價650萬元，吸引一名外區上車客洽購，議價後共減16.2萬元，以633.8萬元成交，實用呎價12,049元，原業主於2003年以117萬元購入單位，持貨年轉售，帳面大幅獲利516.8萬元或4.4倍。

●屯門居屋新圍苑D座高層10室，實用面積554方呎，三房一廳間隔，新買家為區內客，由於原居所空間不足，決定轉換區內三房間隔單位，於已補價自由市場以570萬元購入上址自住，實用呎價10,289元。

●屯門大興花園10座中層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，客人為一對年輕夫婦，有感屯赤隧道通車在即，料帶動區內樓價，故趁機搶先入市，單位月前開價約540萬元，數度議價後以508萬元成交，實用呎價約10,948元。

●屯門時代廣場E座高層10室，實用面積325方呎，兩房間隔，月前叫價470萬元放盤，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後終以463.8萬元成交，實用呎價約14,271元，原業主於2015年3月以約352萬元購入，是次轉手帳面獲利約111.8萬元，物業升值約31.8%。

●深井碧堤半島2座高層D室，實用面積約817方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，今年10月以1,080萬元放盤，經議價後減價100萬元或約9.3%，以980萬元沽出，實用呎價約11,995元，屋苑12月累錄約6宗二手買賣，現時有約120個單位放售，叫價由660萬元起。

●荃灣樂悠居高層22室，實用面積435方呎，兩房間隔，叫價750萬元，見同屋苑亦錄低市價成交，心態軟化，見有買家還價洽購，即減至700萬元，再經一輪議價後，最終以680萬元沽出，實用呎價15,632元，累減70萬元或9.3%，新買家為用家。

●青衣海欣花園3座低層C室，實用面積約511呎，兩房間隔，望海景，由今年10月初開始放盤，叫價810萬元，經議價後減價37萬元或約4.6%，至近日以773萬元沽出，實用呎價約15,127元，該項目12月至今暫錄約3宗二手買賣，現時約有28個放盤，入場價由680萬元起。

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